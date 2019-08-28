Gottlieb Daimler kimdir, nerelidir? Gottlieb Daimler ile ilgili bilinmeyenler

Gottlieb Daimler kimdir? Günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Alman mühendis Gottlieb Daimler ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Gottlieb Daimler'in hayat hikayesi...



GOTTLIEB DAIMLER KİMDİR?



Gottlieb Wilhelm Daimler (17 Mart 1834 - 6 Mart 1900), Alman mühendis ve endüstri ürünleri tasarımcısı.

Schorndorf'da (Württemberg Krallığı) doğmuştur. İçten yanmalı motorlar ve Otomobil geliştirme konusunda çığır açmıştır.

Daimler ve onun yaşam boyu iş ortağı olan Wilhelm Maybach, hayalleri küçük hızla işleyen bir motor yapıp bunu herhangi bir lokomotife monte etmek olan iki mucitti. İkili 1885'te modern motorların habercisi bir tasarım yaptı ve arkasından iki tekerli bir bisiklete bunu uydurdular. Bu, ilk motosiklet olarak bilinmektedir. Ertesi yıl icatlarını bir posta arabası'na ve bota uyguladılar.

Sonraları, 1890'de, Daimler Motoren Gesellschaft'ı (DMG) kurdular. İlk otomobillerini 1892'de sattılar. Daimler daha sonra hastalığa yakalanarak şirketten ayrıldı fakat deneyimlerini paylaşmak üzere hisse sahiplerinin ısrarlarıyla; 1893'te ayrıldığı şirkete 1894'te geri döndü. Maybach de şirketten ayrılmıştı fakat o da Daimler ile aynı zamanda işe geri döndü. Daimler, 1900'da hayata gözlerini yumdu ve Maybach DMG'den 1907 yılında ayrıldı. 1924'te, DMG yönetimi Karl Benz'in Benz & Cie. şirketiyle uzun dönemli bir ortaklık anlaşması imzaladı ve 1926'da bu iki şirket birleşerek Daimler-Benz AG adını aldı. Şirket, şu anda Daimler AG'nin bir parçasıdır.