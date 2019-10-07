07.10.2019 - 10:27 | | AA
Göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 20 metreye düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi 20 metreye düştü
Bölgede Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerliyor.
Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı ışıklı tabelalarla ve sis lambalarıyla uyarıyor.
Polis ekipleri ise sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.