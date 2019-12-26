Gözleme ve Naneli Ayran tarifi | Gözleme nasıl yapılır?

Peynirli gözleme nasıl yapılır? Naneli ayran nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz pratik gözleme tarifini sizler için derledik. Peynirli gözlemenin yanına naneli ayran ile güzel bir ikili olabilir. İşte peynirli gözleme tarifi ve naneli ayran tarifi.

PEYNİRLİ GÖZLEME MALZEMELERİ

2,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı için Malzemeler

2 su bardağı beyaz peynir – rende

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

yarım bağ maydanoz

Naneli Ayran Malzemeleri

6 yemek kaşığı yoğurt

15 – 20 yaprak taze nane

1 su bardağı su

1 küçük küp tereyağı

GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Beyaz peynir ve kaşar peyniri rendeleyin. Maydanozu ince kıyın ve peynirlerle karıştırın. Bir karıştırma kabına un, tuz ve ılık suyu ekleyip, yoğurun ve bir hamur kıvamına getirin. Ceviz büyüklüğünde bezeler kopararak hafif unladığınız tezgahta hamuru ince olacak şekilde açın. Ortasına peynirli harçtan koyup bir zarf şeklinde kapatın. Ocağa tavayı alın içerisine ayçiçek yağı dökün ve bir kağıt havlu yardımıyla tavanın her tarafına yayın. Gözlemeyi tavaya alın alt tarafı pişerken üzerine ayçiçek yağı gezdirin ve çevirin. Hazırladığınız bütün gözlemeleri bu şekilde pişirin ve sıcak servis edin.

NANELİ AYRAN NASIL YAPILIR?

Bütün malzemeleri bir karıştırma kabına alın. Bir blender yardımıyla yoğurdu iyice çekin ve ayran kıvamına getirin. İçerisine bir küçük tereyağı parçası atın ve çekmeye devam edin. Böylece köpüklü bir ayran elde etmiş olursunuz.