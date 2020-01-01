Gözler yeni yılda! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 öncesi bekçi adayları büyük bir heyecan yaşıyordu. 2019'da mülakat sonuçlarının açıklanacağı düşünülüyordu. Fakat Polis Akademisi herhangi bir duyuru geçmedi. Hal böyle olunca yeni yılda bekçi adayları yeni umutla mülakat sonuçlarını bekliyor. Bir an önce göreve başlamak isteyen binlerce kişinin sorduğu soru ise şöyle: Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden bir açıklama yapılmadı. Birkaç gün içinde müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.