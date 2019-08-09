Gözlükçü yılan tüccarı çıktı...

Alıcı kimliğine girerek telefonla irtibata geçtikleri M.T isimli satıcı şahısla Küçükçekmece'de çalıştığı gözlükçü dükkanında buluşmak üzere randevulaşan kaçakçılık ekipleri, satışı yasak yılanları görmek için iş yerine getirmesini istedi. Satışı yasak yılanları iş yerine getirmesi üzerine M.T.’yi gözaltına alıp yılanlara el koydu.

Yılanların tanesini bin 800 liradan satmaya çalışan M.T.ye 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapan polis, kendisine 6 bin lira ceza kesti.

Yılanları hayvanat bahçesine teslim eden polisin hayvan kaçakçılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.