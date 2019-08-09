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09.08.2019 - 20:14| Ferit Zengin

Gözlükçü yılan tüccarı çıktı...

İstanbul'da gözlükçülük yapan bir şahsın sosyal medya üzerinden yılan sattığını belirleyen siber takip uzmanlarının verdiği bilgiyle alıcı görünümüne girerek şahısla irtibata geçen kaçakçılık ekipleri 2 corn yılanı ile bir Meksika kral yılanı türü ele geçirdi.

Gözlükçü yılan tüccarı çıktı...

Alıcı kimliğine girerek telefonla irtibata geçtikleri M.T isimli satıcı şahısla Küçükçekmece'de çalıştığı gözlükçü dükkanında buluşmak üzere randevulaşan kaçakçılık ekipleri, satışı yasak yılanları görmek için iş yerine getirmesini istedi.  Satışı yasak yılanları iş yerine getirmesi üzerine M.T.’yi gözaltına alıp yılanlara el koydu.

Gözlükçü yılan tüccarı çıktı...

Yılanların tanesini bin 800 liradan satmaya çalışan M.T.ye 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapan polis, kendisine 6 bin lira ceza kesti.

Yılanları hayvanat bahçesine teslim eden polisin hayvan kaçakçılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Gözlükçü yılan tüccarı çıktı...

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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