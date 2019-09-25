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25.09.2019 - 13:11 | | DHA

Gözü dönen damat kayınpederinin evini basıp yaktı

Samsun'da, Samet Ö. (28), ayrı yaşadığı 3 aylık eşi N.Ö. (24) ile konuşmak için gittiği evinde, tartıştığı kayınpederi Mehmet Ç. (67) tarafından bıçaklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Samet Ö., döndüğü evini ateşe verince, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Gözü dönen damat kayınpederinin evini basıp yaktı

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Samet Ö., 3 ay önce evlendiği N.Ö. ile bir süre önce tartışınca evi terk etti. Samet Ö., önceki gece eşi N.Ö. ile konuşmak için eve gitti. Ancak Ö. ile burada bulunan kayınpederi Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ç., damadını 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Samet Ö.'yü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Samet Ö., dün sabah taburcu edildi. Ö., yeniden geldiği eşinin kaldığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev zarar görürken, Samet Ö., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gözü dönen damat kayınpederinin evini basıp yaktı

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