Gözyaşları İlayda için

Koç Lisesi’ni bitirdikten sonra İtalya Milano’da Bocconi Üniversitesi’nde bankacılık eğitimi alan İlayda Yarcan’ın ölümü, Türkiye’de yaşayan ailesini üzüntüye boğdu. İtalya’nın en büyük bankalarından Ubi Banca’da yaptığı stajın son gününde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç kızın iş teklifi aldığı öğrenildi.

İlayda’nın cenazesi dün son yolculuğu için İstanbul Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’ne getirildi. İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda üst düzey yöneticilik yapan anne Şeniz Yarcan ile iş insanı Levent Yarcan’ın kızı İlayda’yı uğurlamak için gelenler avluyu doldurdu. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Törende Yarcan’ın annesi Şeniz, babası Levent ve ablası Alara Yarcan taziyeleri kabul etti.



Anneden duygusal mesaj



İlayda Yarcan için staj yaptığı Ubi Banca’da 22 Kasım’da bir anma töreni gerçekleştirilecek. Anne Şeniz Yarcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu küçücük yaşında Milano’da okuduğun hocaların, yöneticilerin ağladı. Koç Lisesi camian da seni İstanbul’da bekliyor canım. Şunu bil ki seni sana yakışan şekilde uğurluyor tüm çevren meleğim. Sen rahat uyu, son nefesimize dek bizimle olacaksın. Annen, baban, ablan” ifadelerini kullandı.