Green Day’den yeni albüm

Grup, albümleriyle aynı ismi taşıyan teklisini internetten dinleyicileriyle paylaştı. Rolling Stone dergisinde yer alan habere göre albüm, 7 Şubat 2020’de Reprise/Warner’da yayınlanacak ve burada ön siparişe sunulacak. Green Day, son olarak 2016’da “Revolution Radio” isimli albümlerini yayınladıktan sonra üç yıllık bir ara vermişti. Grup albümün yanı sıra Fall Out ve Weezer ile 2020’de “The Hella Mega” turuna çıkacağını da açıkladı.