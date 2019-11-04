MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGri kategorideki terörist Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı
04.11.2019 - 11:03 | | AA

Gri kategorideki terörist Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde “Silahlı Propaganda Birliği” sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.

Gri kategorideki terörist Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA ÖNCE DE SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI

Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.

Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıldığı eşini bıçaklayarak öldürdü!İstanbul Avcılar’da Ercan A., ayrıldığı eşi Seda Kurt’u bıçaklayarak öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Çiğ köfte tarifi | Çiğ köfte nasıl yapılır?

Çiğ köfte tarifi | Çiğ köfte nasıl yapılır?

Yakın zamanda af yasası Meclis'e geldi mi? Ne zaman çıkacak?

Yakın zamanda af yasası Meclis'e geldi mi? Ne zaman çıkacak?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

Sıradaki Haber