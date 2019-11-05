Gri listedeki DHKP-C’li terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince saklandığı adresi belirleyen istihbarat birimlerinin verdiği bilgiyle yakalanan Şenyiğit’in terör örgütü DHKP-C’nin “Silahlı Propaganda Birliği” üyesi olduğu emniyet kaynaklarınca açıklandı.
300 bin lira ödül
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle “Gri” listede yer alan ve 5 ayrı dosyadan hakkında arama kararı bulunan 35 yaşındaki Çiğdem Şenyiğit Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.