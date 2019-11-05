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05.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Gri listedeki DHKP-C’li terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde “Gri” kategoride yer alan terör örgütü DHKP-C mensubu Çiğdem Şenyiğit İstanbul Kartal’da saklandığı adreste yakalandı.

Gri listedeki DHKP-C’li terörist yakalandı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince saklandığı adresi belirleyen istihbarat birimlerinin verdiği bilgiyle yakalanan Şenyiğit’in terör örgütü DHKP-C’nin “Silahlı Propaganda Birliği” üyesi olduğu emniyet kaynaklarınca açıklandı.

300 bin lira ödül

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle “Gri” listede yer alan ve 5 ayrı dosyadan hakkında arama kararı bulunan 35 yaşındaki Çiğdem Şenyiğit Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.

Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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