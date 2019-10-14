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14.10.2019 - 10:51 | | AA

Gri listedeki terörist Kırklareli'nde yakalandı!

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Seval Yaprak, Kırklareli'nde yakalandı.

Gri listedeki terörist Kırklareli'nde yakalandı!

Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan, terör örgütü DHKP/C'nin "illegal alan" ve "silahlı propaganda birliği" sorumlusu Seval Yaprak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Seval Yaprak'ın sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin eylem yapabileceği ve saklanabileceği alanlarda yoğun çalışma yapan ekipler, Yaprak'a benzeyen ve tanınmamak için başörtüsü kullanan bir kadının 06 YJY 97 plakalı araçla Edirne istikametine hareket etmesi üzerine takibe başladı. Otomobilin, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada operasyon düzenleyen polis, Yaprak ve insan kaçakçılığından suç kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yaprak'ın terör örgütünün illegal alan ile silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu ve yakalanacağını anlaması üzerine Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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