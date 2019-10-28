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28.10.2019 - 16:32 |

Son dakika | Gri listeden aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.

Son dakika | Gri listeden aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir."

Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi var! 50 metrekare genişliğinde...Muş kırsalında, içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan, teröristlere ait sığınak, imha edildi.
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