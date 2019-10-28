28.10.2019 - 16:32 |
Son dakika | Gri listeden aranan terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir."