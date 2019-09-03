Gül Onat kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Gül Onat 24 Kasım 1953'te dünyaya gelmiştir. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat‘dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu “İkinci Bahar” adlı dizide yer almıştır.

2003–2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide oynadı. Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi. 2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizisinde, 2015 yılında “Köstebekgiller: Perili Orman” adlı sinema filminde oynadı.

Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi. Onat adında bir oğlu vardır.

FİLMOGRAFİSİ

2017- Klavye Delikanlıları (Semiha Topuz)

2016- Hangimiz Sevmedik

2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Kerime Badem)

2014 – 2015 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Kıymet Yörükhan)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (İkbal Ilgaz)

2010 – 2013 – Lale Devri (İkbal Ilgaz)

2009 – Yalancısın Sen (Müjgan)

2008 – Gece Gündüz (Neriman Atakan)

2008 – Adanalı (Ballı Bacı)

2007 – Güzel Günler

2007 – Düş Yakamdan

2006 – Sevda Çiçeği (Meloş Anne)

2003 – 2011 – Sihirli Annem (Perihan)

2002 – İki Arada (Nadide)

2002 – Zor Baba

2002 – Kibar Ana (Kibar Ana)

2001 – Çifte Bela (Kezban)

2000 – Çarli İş Başında (Cazgül)

2000 – Parça Pinçik

2000 – Oyunbozan (Anne)

2000 – Hiç Yoktan Aşk

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Şaziye)

1999 – Nilgün (2) (Hacer)

1999 – Nilgün (Hacer)

1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Komşu Kadın Pakize)

1998 – İkinci Bahar (Safiye)

1994 – Şehnaz Tango (Nilgün)

1993 – Şen Olasın Nuri Bey

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Haşmet’in Eski Karısı)

1975 – Sefer Seferde