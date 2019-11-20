MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGül: Yeni pakette ceza indirimi yok
20.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Gül: Yeni pakette ceza indirimi yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi olmadığını belirterek, “O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek” dedi.

Gül: Yeni pakette ceza indirimi yok

Gül, dün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, “Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir” dedi. Gül, ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclis’teki siyasi partilerin belirleyeceği bir konu olduğunu belirterek, “Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek” diye konuştu. l 

Motosiklet sürücüsüne leopar saldırısıHindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi

KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar!

Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar!

Sıradaki Haber