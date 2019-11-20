Gül: Yeni pakette ceza indirimi yok

Gül, dün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi. İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, “Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir” dedi. Gül, ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclis’teki siyasi partilerin belirleyeceği bir konu olduğunu belirterek, “Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek” diye konuştu. l