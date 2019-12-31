Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? Gülben Ergen Dadı dizisinde ne zaman rol aldı?

Gülben Ergen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına konuk olacak olan Gülben Ergen, 2001 yılında Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever ile birlikte rol aldığı Dadı dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile yıllar sonra yeniden bir skeçte rol alacak. Peki Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? İşte Gülben Ergen hakkında merak edilenler...

Gülben Ergen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına konuk olacak olan Gülben Ergen, 2001 yılında Kenan Işık, Haldun Dormen ve Seray Sever ile birlikte rol aldığı Dadı dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile yıllar sonra yeniden bir skeçte rol alacak. Peki Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? İşte Gülben Ergen hakkında merak edilenler...

GÜLBEN ERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülben Ergen 25 Ağustos 1972 yılında, Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. 2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2002 yılında Sade ve Sadece albümünün çıkış şarkısı "Abayı Yaktım" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Bestesi" ödülünü aldı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı. 2009'da Oğuzhan Koç'la düet yaptığı "Giden Günlerim Oldu" şarkısı ile Resmi Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kaldı.

Toplam albüm satışı 2 milyonun üzerindedir.

Hayatı ve kariyeri

1972-96: İlk yılları ve kariyer başlangıcı

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında 16 yaşındayken Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

Başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 1988 çıkışlı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi oldu. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.

1994'te Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in "Haydi Söyle" adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine bu dönemlerde başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

1997-2001: Merhaba, Marziye, Kör Aşık ve Dadı

Gülben Ergen, Eylül 1997'de ilk albümü Merhaba'yı Elenor Müzik etiketiyle çıkardı. Albümdeki "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" şarkılarına klip çekildi.

Aralık 1999'da şarkıcının ikinci stüdyo albümü Kör Aşık yayımlandı. Albümde Şehrazat ve Sezen Aksu gibi söz yazarları yer aldı. Aynı sıralar Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programını yapan Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye dizisinde aynı adlı karakteri canlandırdı.

2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırdı.

2002-06: Sade ve Sadece, Uçacaksın

Ergen'in üçüncü stüdyo albümü Sade ve Sadece, Neşe Müzik tarafından Haziran 2002'de yayımlandı. Albümün çıkış parçası "Abayı Yaktım"ın ardından ikinci klip olarak yayınlanan "(Sade ve Sadece) Elveda" şarkısı, MTV Turkey Top 5 Chart listesinde iki hafta bir numarada kaldı. Ardından sırasıyla "Sandık Lekesi", "Arka Sokaklar" ve "Teşekkür Ederim" klipleri yayınlandı. Aynı dönemde şarkıcı Gülbence adlı bir dergi çıkardı ve Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.

Şubat 2004'te şarkıcının dördüncü stüdyo albümü Uçacaksın satışa sunuldu. Albümü tanıtmak için İstanbul'da verdiği konser yıl sonunda Gülben Ergen Live in İstanbul adıyla DVD olarak çıktı. "Uçacaksın", "Kandıramazsın Beni", "Küt Küt", "Ayrılmam" ve "Gencecik Delikanlı" şarkılarına video klip çekilen albüm yıl sonuna kadar Türkiye'de 600 bin kopya sattı. 2005'te "Fıkır Fıkır" adlı bir şarkı çıkardı ve bu şarkıyı Uçacaksın albümüyle birleştirerek Fıkır Fıkır 9+1 adıyla piyasaya sürdü.

Gülben Ergen, Eylül 2004'te Mustafa Erdoğan ile evlendi.

2014-günümüz: Aşkla Aynı Değil, Kalbimi Koydum

27 Eylül 2014'te haberci ve anchorman Erhan Çelik ile evlendi. Nikah törenine yakın dostları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Taşkın Sabah ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yaptı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'nın kıydığı nikah töreniyle çift dünya evine girdi. Nikah için seçilen mekan ise Şirince'nin dağ köylerinden birinin asırlık konağı oldu. Nikah konsepti olarak taze başak ve taze lavanta kullanıldı. 1 Aralık'ta yayımlanan Kayahan'a saygı albümü Kayahan En İyileri No.1'de yer aldı. Albümde "Devamı Var" şarkısını yorumladı.

2015 yılının Nisan ayında yeni albümünün piyasaya çıkmasından hemen önce dördüncü single'ı "Aşkla Aynı Değil"'i yayımladı. Şarkının sözü ve müziği Oğuzhan Koç'a aittir. Giden Günlerim Oldu'dan sonra birlikte düet yaptıkları ikinci şarkıdır. Şarkı, Youtube'da 91 milyonluk izlenmeyle Ergen'in en çok izlenen video klibi oldu. Ağustos ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ekranlarında Rising Star Türkiye yarışmasında Demet Akalın, Mustafa Sandal ve Fuat Güner ile jürilik yaptı. Dünyanın ilk interaktif ses yarışması olma özelliğine sahip program, akıllı telefon ve tabletler için tasarlanmış olan özel uygulama ile izleyici ve jüri anlık oylar vererek yarışmacılara oy kullandılar.

Ergen, 27 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlendi. 2 yıl süren evliliğin ardından 6 Aralık 2016 tarihinde boşandılar.

19 Ekim tarihinde dört yıllık aranın ardından onuncu stüdyo albümü olan Kalbimi Koydum'u piyasaya sürdü. Albüm, i-Tunes'da hem ön sipariş hem de en popüler parçalar listesinde girer girmez birinci oldu. Albümün çıkış şarkısı albümle aynı ismi taşıyan söz ve müziği Bora Duran'a ait olan Kalbimi Koydum şarkısı oldu. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Albümün ikinci video klibi, sözü ve müziğini Mustafa Sandal ile Emina Sandal çiftinin hazırladıkları Yıkıl Karşımdan'a çekildi. 28 Mart 2016 tarihinde albümün üçüncü klibi sözü ve müziği Mert Ekren'e ait olan "Kusura Bakma" yayımlanmaya başladı. Albümün dördüncü klibi Ergen'in Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserdeki görüntüleri kullanılarak "Özledim" şarkısına çekildi. 1 Ağustos 2016 tarihinde albümün beşinci video klibi "Yaklaş Yaklaş" yayımlandı. Altıncı klip "Panda" şarkısına çekilerek 26 Eylül 2016 tarihinde yayınlandı.

2017'de Gülben Ergen, sunucu Seren Serengil'in Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programında kendisinin özel hayatına yönelik yaptığı yorumlar üzerine Serengil'e dava açtı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı.

Ergen, 2017'den beri, Soner Sarıkabadayı tarafından yazılan "Esasen" (2017), Sezen Aksu tarafından yazılan "Yansın Bakalım" (2017) ve "İnfilak" (2018), ve Onur Mete ve Zuhal Karadeniz tarafından yazılan "Müsaadenle" (2019), gibi şarkıları yayınlayarak kariyerine devam etti.