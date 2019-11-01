01.11.2019 - 20:07 |
Güldür Güldür programının oyuncuları kimler? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu
Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür programı, çeşitli skeçlerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden Güldür Güldür programının oyuncuları kimler? İşte merakla araştırılan Güldür Güdlür programının oyuncu kadrosu...
Cuma akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Güldür Güldür programı bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Eğlenceki skeçlerle izleyiciye keyifli vakit geçiren Güldür Güldür oyuncuları haberimizde...
GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ;
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aycan Koptur
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Emre Altuğ
Evrim Akın
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Onur Atilla
Onur Buldu
Özgün Aydın
Simge Günsan
Sinan Çalışkanoğlu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.
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