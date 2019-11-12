12.11.2019 - 13:31 |
Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek kaç yaşında? Nereli?
Güldür Güldür Show programında en çok güldüren isimlerden biri olan Ecem Erkek, Naime karakteriyle biliniyor. İzleyici tarafından gerçek yaşamda kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu olan Ecem Erkek'in yaşamına dair bilinenler haberimizde...
24 Haziran 1989'da Ankara'da doğan Ecem Erkek, oyuncu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunudur.
24.06.1989 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır.
2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuştur.
İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.