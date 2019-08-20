Güldüren değil kızdıran tartışma

Komedyen Önder Açıkbaş, kadın meslektaşlarını kızdıran bir açıklama yaptı. Kadın oyuncuların güldürme konusunda zorlanabildiklerini öne süren Açıkbaş, “Kadının komedi yapıp güldürmesi onu zorlayabilir. Komedi bence biraz erkeklerin işi gibi, kadınların fıtratına tam olarak uymuyor” dedi. Nişantaşı’nda görüntülenen Önder Açıkbaş, şu sıralar yapımcılığını üstlendiği bir sit-com projesi üzerine çalıştığını belirtirken, oyunculukta hedefinin paradan çok itibar olduğunu söyledi.

‘Güldürmek zorlayabilir’

Açıkbaş, “Kadın komedyenleri erkekler kadar başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, “Kadın çok estetik bir varlık. Bu kadar hoş bir varlığın komiklik yapıp, insanı güldürmesi bazen onu zorlayabilir. Mizah biraz erkeğin işi, ben ona inanıyorum galiba... Erkekler sanki kadınlardan biraz daha iyi, yani bir Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman... Kadının fıtratına tam uymuyor komedi bence. Mesela kadınlar da ekranda erkeklerden daha iyi haber sunuyor. Kadınlara daha çok yakışıyor” cevabını verdi.

‘Benim Cem’den fazlam var’

“Sözlerinin geçersiz olduğunu görmesi için Önder’i yedi senedir devam eden ‘Aşk ve Komedi’ gösterime davet ediyorum” diyen Nilgün Belgün, en az Cem Yılmaz kadar güldürdüğünü söyledi. Usta oyuncu, “Benim Cem’den fazlam var, eksiğim yok. Cem’in anne-babası gösterime geldiğinde onlara da söyledim bunu. Kendileri de kabul ettiler. Güldürmenin cinsiyetle, güzellik ve çirkinlikle hiç ilgisi yok. Komedinin matematiğini bilmek gerekiyor. Sahnede sahici ve samimi olunmalı... Yedinci sezonumu 20 Eylül’de ABD Los Angeles’ta açacağım” ifadelerini kullandı.

‘Komediyi tekrar incelesin'

Asuman Dabak, Önder Açıkbaş’ın komedyenlerin cinsiyetiyle ilgili yorumu hakkında, “Önder komediyi tekrar okusun, incelesin ve irdelesin” dedi. Komediyi kadın-erkek ayırımı olmadan, her insanın yapabileceğini vurgulayan oyuncu, “Dünya çapında büyük kadın komedyenler var. Ülkemizde de çok büyük kadın komed-yenlerimiz bulunuyor. Bence Önder soruyu yanlış anlamış” diye konuştu.