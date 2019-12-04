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04.12.2019 - 14:58 |

Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncu kadrosu

Gülen Gözler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer alan Gülen Gözler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez yer alıyor. Peki Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi oyuncu kadrosu

Gülen Gözler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosuda usta oyunculardan oluşuyor. 1 Mart 1977 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'de gerçekleştirildi.

Gülen Gözler filminin başrollerinde Itır Esen, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Ahmet Arman, Ahmet Sezerel, İhsan Yüce, yer alıyor. Filmde Yaşar Usta karakterine hayat veren Münir Özkul, İstanbul'da karısı ve beş kızı ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen çok çalışıp evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Bir taraftan da beş kızına gelen damat adaylarını değerlendirip onların bir yuva kurmasını sağlamak ve bir nebze olsun rahatlamak istemektedir.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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