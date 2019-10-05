Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan ve Tarık Ünlüoğlu ne zaman evlendi?
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, 1 Ekim'de vefat eden hayat arkadaşını iki gün önce son yolculuğuna uğurladı. Ankara'da dünyaya gelen Gülenay Kalkan, 14 Şubat 2013 yılında usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu ile evlendi. Çiftin evliliklerinden bir çocukları dünyaya geldi. Peki Gülenay Kalkan kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı en çok eşi Gülenay Kalkan'ı üzdü. Kendisi gibi tiyatro ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu ile 14 Şubat 2013 yılında dünya evine giren Gülenay Kalkan bu evlilikten Zeynep adından bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü ardından Gülenay Kalkan kimdir sorusu da magazin gündeminde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Peki Gülenay Kalkan kimdir?
GÜLENAY KALKAN KİMDİR?
Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.
Filmografisi
1991 Suyun Öte Yanı - Sinema Filmi
2002 Herşey Aşk İçin - Televizyon Dizisi
2003 Estağfurullah Yokuşu Günseli Televizyon dizisi
2004 Ağa Kızı - Televizyon Dizisi2005 Gümüş - Televizyon Dizisi
2007 Benden Baba Olmaz Suzan Televizyon Dizisi
2007 Sır Gibi Nevra Televizyon dizisi
2009 Aşkın İkinci Yarısı - Sinema Filmi
2011 Mazi Kalbimde Yaradır Suzan Televizyon dizisi
2011 Sümelanın Şifresi : Temel Asiye Sinema Filmi
2013 - 2014 Bugünün Saraylısı Rezzan Ataman Televizyon dizisi
2015 Kocan Kadar Konuş Gönül Sinema Filmi
2015 Kocan Kadar Konuş : Diriliş Gönül Sinema Filmi
2016 Kalbim Yangın Yeri - Televizyon Dizisi
2016 Anne Cahide Güneş Televizyon dizisi
Rol aldığı bazı oyunlar
Orta Oyunu : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bütün Oğullarım : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Ana Hanım Kız Hanım : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Beni Dünya Kadar Sev : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bahar Noktası : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Ben Kimim : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Gölgeler : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Keşhanlı Ali : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Koca Sinan : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Karaağaçlar Altında : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Ateşle Oynayan : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Yılın kadını-müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Ah Şu Gençler -müzikal : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Şeytan Çelmesi : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Ay Işığında Şamata : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Antonius Kleopatra ve Arada Bir Caesar : - Ankara Devlet Tiyatrosu
Kuzguncuk Türküsü : - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : - İstanbul Devlet Tiyatrosu