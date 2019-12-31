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31.12.2019 - 07:50 |

Güler Londra’da ilk 10’da

Nisanda Londra Saatchi Galeri’de açılan “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güler Londra’da ilk 10’da

Ara Güler’in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali’de gerçekleştirilecek olan Ara Güler sergiler dizisi Londra’da ses getiren bir açılış ile başladı. “Ara Güler Sergisi”, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

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