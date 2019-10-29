Güler Sabancı: Hepimizin ortak paydası Cumhuriyet

Sabancı Holding, Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sabancı Holding, 29 Ekim için hazırladığı özel reklam filminde, “Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler” sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Sabancı Topluluğu’nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır.”