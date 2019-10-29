29.10.2019 - 07:50 |
Güler Sabancı: Hepimizin ortak paydası Cumhuriyet
Sabancı Holding, Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sabancı Holding, 29 Ekim için hazırladığı özel reklam filminde, “Cumhuriyet’le birdir tüm kalpler” sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Sabancı Topluluğu’nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır.”
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.