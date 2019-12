Güllerin içinden

Bir tasarımcı kendi adıyla yarattığı markasını zirveye taşımışken onun arkasından gelip o markayı daha da ileriye taşımak kolay iş değil. Ancak Alexander McQueen 2010 yılında hayata veda ettiğinde, markasının kreatif dümenini devralan Sarah Burton, bunu başardı. Tasarımcı şimdi, McQueen’in çiçeklere duyduğu sevgiden ilham alarak hazırladığı sergiyle onu bir kez daha onurlandırıyor.









“Tüm çiçeklerin kraliçesi”



“Roses (Güller)” adlı serginin girişinde, ziyaretçileri Alexander McQueen’in şu sözleri karşılıyor: “Yaptığım her şey, şu ya da bu şekilde doğayla bağlantılı.” Modaevinin Old Bond Street’teki amiral mağazasının merkezine Sarah Burton’ın tasarladığı Sonbahar/Kış 2019-20 koleksiyonundan kırmızı tafta elbise ile Alexander McQueen’in tasarladığı İlkbahar-Yaz 2007 koleksiyonundan bir başka kırmızı elbise yerleştirilmiş ve bazı tasarımların etkisi, yanlarındaki defile, sahne arkası ve atölye videolarıyla güçlendirilmiş. McQueen’in ‘90’lardaki ilk koleksiyonlarından beri hem form hem de desen olarak markanın kalbinde önemli bir yer tutan güller, Burton’ın deyimiyle “tüm çiçeklerin kraliçesi, en İngiliz olanı ve feminenliğin sembolü.”



Tasarımcı, gülleri “kırılganlığın ihtişamını, doğumu ve yeniden doğuşu” temsil ettiği için sevdiğini söyleyip, onları yaşam döngüsünün kendisine benzetiyor. İlham kaynağı kimi zaman Doğu Sussex’teki bir bahçe, kimi zaman da 15. yüzyılda “Güller Savaşı” olarak adlandırılan iç savaş. Güller bazen üç boyutlu, bazen soyut, bazen siyah ya da pembe… Her bir tasarımda kullanılan malzemeler, tüm detaylarıyla anlatılmış ve arşivden çıkan eskizler eşliğinde, koleksiyonların titiz yaratım süreci ziyaretçilerin önüne serilmiş. Sergi, modanın güzelliğiyle tomurcuklanan ikonik tasarımları yakından görmek için harika fırsat.











Sarah Burton’dan gençlere davet



Sarah Burton, bilgiyi saklamayı değil yeni nesillere aktarmayı seçen bir moda ustası. Pek çok lüks markanın aksine, modaya hayranlık duyan gençler için bir gizem yaratmayı değil onlarla birlikte hareket etmeyi amaçlıyor. Özel bir gösterim düzenleyerek, İngiltere’nin dört bir yanından moda öğrencilerini mağazaya davet etmesi ve anılarının yanı sıra tekniklerini de onlarla paylaşması bunun en güzel kanıtı. Ayrıca, ocak ayının ortasına kadar sürecek sergi, ücretsiz ziyaret edilebiliyor.