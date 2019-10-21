Gülnur Güneş kimdir, kaç yaşında?

Gülnur Güneş kimdir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 19 Ekim Cumartesi akşamı Yiğit Doğan Çelik ile dünya evine giren Gülnur Güneş, Modaya olan ilgisi ile biliniyor. Nişantaşı'nda şık bir butiği bulunan Gülnur Güneş modaseverler tarafından yakından tanınan bir isim olarak öne çıkıyor

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.