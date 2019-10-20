Gülnur Güneş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Magazin dünyası bu düğünü konuşuyor. Modacı Gülnur Güneş, Yiğit Doğan Çelik ile dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu gününde ise Ebru Gündeş ile Tarkan sahne aldı. Hatta ikili düet de yaparken Gülnur Güneş hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.