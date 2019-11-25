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25.11.2019 - 18:50 |

Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda jürisi

Bugün ilk bölümüyle ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında, nereli?

Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda jürisi

Moda dünyasının çok konuşulan isimleri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu birçok ünlü isim ile çalışmaktadır. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Kocaeli'de korkutan yangınKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın yanında bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, garajda bulunan araç ise sürücü camını kıran vatandaşlar tarafından itilerek dışarı çıkarıldı.
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