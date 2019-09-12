Yok yere ölmüştü! Yeni gelişme

Olay, 4 Eylül günü, Aşıklar Caddesi üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Görkem Cavaş, iddiaya göre, aralarında husumet olan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Cavaş ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, yanlarında bulunan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) da yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülşah Karaduman, Sinop'un Dibekli köyüne bağlı Kaz Mahallesi'nde toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Olayda, daha önce şüpheli Görkem Cavaş'ın 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklanmasıyla 5 kişi tutuklanmış oldu.