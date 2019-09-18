Gülşen Yüksel Salt kimdir? Gülşen Yüksel Salt biyografisi

Gülşen Yüksel Salt, Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile birlikte sunuculuk görevini üstleniyor. Başarılı sunucu Gülşen Yüksel Salt, sunuculuğunu yaptığı programda magazin gündemine ilikin konuları masaya yatırıyor. 2012 yılında Metin Salt ile dünya evine giren Gülşen Yüksel Salt, bir dönem Vatan Gazetesi Magazin müdürü olarak ta görev yapmıştır. İşte Gülşen Yüksel Salt hakkında merak edilenler...

GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan 2. Sayfa adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel Vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.