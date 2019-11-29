Gülüşüyle anılan MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın yaşı ve boyu kaç? Nereli?

TV8 kanalında ekrana MasterChef Türkiye yarışmasına önce gülüşüyle ardından perfomansıyla çok konuşulan Rıfat Yurttaş hakkında meraklı arayış devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın boyu kaç? Kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TÜRKİYE RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.

Rıfat Yurttaş, "Şimdi bu yolda emin adımlarla, kendime güvenerek, değerlerimden ödün vermeden, değişime açık, arzulu bir şekilde ilerlemek ve MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için hiç olmadığım kadar hazırım. Rekabet bağımlısı olarak, yarış başlasın!" diyor.