MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Gülüşüyle anılan MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın yaşı ve boyu kaç? Nereli?
ABONE OL
29.11.2019 - 19:14 |

Gülüşüyle anılan MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın yaşı ve boyu kaç? Nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında bulunan Rıfat Yurttaş, bu hafta eleme potasına girdi. Eleme adaylarıyla birlikte yarışacak olan Rıfat'ın yaşı ve boyu kaç? MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat nereli? İşte Rufat Yurttaş hakkında merak edilenler...

Gülüşüyle anılan MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın yaşı ve boyu kaç? Nereli?

TV8 kanalında ekrana MasterChef Türkiye yarışmasına önce gülüşüyle ardından perfomansıyla çok konuşulan Rıfat Yurttaş hakkında meraklı arayış devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat'ın boyu kaç? Kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TÜRKİYE RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.

Rıfat Yurttaş, "Şimdi bu yolda emin adımlarla, kendime güvenerek, değerlerimden ödün vermeden, değişime açık, arzulu bir şekilde ilerlemek ve MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için hiç olmadığım kadar hazırım. Rekabet bağımlısı olarak, yarış başlasın!" diyor.

 

 

29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asitli saldırıya uğrayan Berfin: Kafamı kaldırıp son kez baktım

Asitli saldırıya uğrayan Berfin: Kafamı kaldırıp son kez baktım

Milli Piyango sonuçları - 29 Kasım Cuma çekiliş sonuçları

Milli Piyango sonuçları - 29 Kasım Cuma çekiliş sonuçları

FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası

FETÖ davasında 11 sanığa hapis cezası

Tepsi mantı nasıl yapılır? Tepsi mantı tarifi

Tepsi mantı nasıl yapılır? Tepsi mantı tarifi

Sıradaki Haber