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02.12.2019 - 17:41 | | AA

Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'da yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" ve eşi, Trabzon'da gözaltına alındı.

Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'da yakalandı!

 Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Gümüşhane "il imamı" M.G ile eşi A.G,  Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya'da  hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen  şüphelilerin kaldıkları hücre evinde yapılan aramada, farklı isimler adına  düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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