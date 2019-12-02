Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'da yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Gümüşhane "il imamı" M.G ile eşi A.G, Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen şüphelilerin kaldıkları hücre evinde yapılan aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.