‘Gün, Dumanlı’nın aracısıydı’

Mahkeme başkanının “Cinayete ilişkin gelen herhangi bir ihbar var mıydı?” diye sorması üzerine Dolar, “Agos önündeki basın açıklamasından sonra tedbir alınması için yazı yazıldığını hatırlıyorum. Onun dışında hatırlamıyorum” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Dolar’a “Sanıklardan Ercan Gün’ün FETÖ ilişkisine dair ne biliyorsunuz?” diye sordu. Dolar, “Ben Vatan Caddesi’nde çalışırken o da polis muhabiriydi. Ekrem Dumanlı’nın kardeşiyle aynı katta çalışıyorduk. O da FETÖ mensubuydu. Ekrem Dumanlı, kardeşinden veya bizden bir şey isteyeceği zaman, Ercan Gün aracılığıyla iletiyordu. Biz de bir şey söyleyeceğimiz zaman Ercan Gün vasıtasıyla iletiyorduk” şeklinde yanıt verdi.

Başkan, “MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağırılmasıyla ilgili Ercan Gün’ün dahil olduğu bilginiz bir olay var mı?” diye sordu. Yunus Dolar, “Evet, var. Sohbet ederken MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılmasını doğru bulmadığımı söyledim. O ise bana, ‘Neden şaşırıyorsun?’ açıklamasını yaptı” dedi.