Günde 50 bin TL ödemişler... Kazandıkları para şoke etti!

Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, vize işlemlerinde yetkili firmalarınkine benzer web sitesi açtıkları ve bu sitenin arama motorlarında ilk sıralarda yer almasını sağlamak için günlük 50 bin liraya kadar reklam parası ödedikleri belirlendi

Şüphelilerin, 791 ayrı olayda bin 128 kişiyi benzer yöntemlerle dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları da tespit edildi.