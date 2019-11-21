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21.11.2019 - 11:44 | | DHA

Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara yansıdı.

Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan toplu konutların yakınlarına kadar inen bir kurt, Çataloluk- Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun, araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağlık bölgeye giderek gözden kayboldu.

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