Gündüz gözü ilçe merkezine inen kurt, kamerada

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan toplu konutların yakınlarına kadar inen bir kurt, Çataloluk- Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun, araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağlık bölgeye giderek gözden kayboldu.
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.