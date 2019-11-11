11.11.2019 - 22:47 |
Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'de yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan 30 bin liralık soru gündem oldu. Peki Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster heyecanı bu akşam devam ediyor. İşte ekran başındaki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği 30 bin lira ödüllü soru ve yanıtı...
SORU
CEVAP- A Sürücü Belgesi Almayı