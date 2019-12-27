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27.12.2019 - 10:52 | | DHA

Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı

Güngören’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı.

Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı

Alınan bilgiye göre, Esenler-Topkapı hattındaki 34 M 4099 plakalı minibüs Genç Osman Caddesinde yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Kazada yaralanan minibüsteki 3 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması ile normale döndü.

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