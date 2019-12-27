27.12.2019 - 10:52 | | DHA
Güngören’de binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı
Güngören’de kontrolden çıkıp yol kenarındaki binanın duvarına çarpan minibüsteki 3 yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esenler-Topkapı hattındaki 34 M 4099 plakalı minibüs Genç Osman Caddesinde yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.
Kazada yaralanan minibüsteki 3 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü, kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması ile normale döndü.
Elazığ'da deprem nedeniyle okullar boşaltıldıGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da saat 10.02'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! Deprem; Diyarbakır, Gaziantep ve Malatya'dan da hissedildi. Öte yandan Sivrice'de saat 10.11'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.