Günler ne zaman uzayacak? Ekinoks tarihleri...

Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati uygulaması yıl boyu devam ediyor. Bu nedenle sonbaharın gelişiyle birlikte vatandaşlar sabahları ve akşamları karanlık bir hava ile karşılaşıyorlar. Bu nedenle de cevap arana soru şu sıralar "Günler ne zaman uzayacak?" oluyor. İşte detaylar...

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.



21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.



21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.