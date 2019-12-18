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18.12.2019 - 17:19 |

Günler ne zaman uzuyor? Günler ne zaman uzuyor?

Kış mevisimin ilk ayı olan aralık ayının yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Hava erken kararır sabahları ise geç aydınlanıyor. Bu durumdan muzdarip olanlar şimdi "Günler ne zaman uzuyor?" diye soruyor.

Günler ne zaman uzuyor? Günler ne zaman uzuyor?

 

Sabah erken saatte yol çıkanlar veya işten çıktığında karanlık hava ile karşılaşanlar "Günler ne zaman uzayacak?" diye arama yapıyorlar. İşte ekinoks tarihleri...

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de yaz başlarken Güney Yarımküre’de kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre’de kış başlarken Güney Yarımküre’de yaz başlar. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

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