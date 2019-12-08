BayraklÄ± ilÃ§esinde yaÅŸayan Mehmet ve Raziye A. Ã§iftinin kÄ±zÄ± Buse A., 27 KasÄ±m tarihinde Bornova ilÃ§esi AltÄ±ndaÄŸ semtinde bulunan staj yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kendisinden haber alÄ±namadÄ±. KÄ±zlarÄ±ndan haber alamayan Ã§ift polise giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kentin birÃ§ok noktasÄ±nda aranan Buse A. bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde KarÅŸÄ±yaka ilÃ§esinde bulundu. Polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Buse A.'nÄ±n, ilk ifadesinde Konak ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¶ztepe Mahallesi'nde gÃ¼nÃ¼birlik evlerden tuttuÄŸu ve burada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polisin durumu bildirmesi Ã¼zerine Arslan Ã§ifti, polis merkezine gelerek kÄ±zlarÄ±nÄ± aldÄ±.Â