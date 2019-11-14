Günlük burç yorumları - AKREP BURCU | Akrep burcu kadın - erkek genel özellikleri nelerdir?
Günlük burç yorumlarıyla yakından ilgilenenler, bugünün burç yorumlarını merak ediyor. Akrep burcu olanlar, akrep burcunun bugünkü burç yorumunu araştırıyor. 24 Ekim - 22 Kasım tarihlerinde doğan akrep burçları bugün biraz endişeli...İşte akrep burcu günlük yorumu
Akrep burcu günlük yorumu nedir? Akrep burcunca olanlar hem bugünün burç yorumunu araştırıyor, hem de akrep burcunun genel özelliklerini inceliyor. Peki akrep burcu bugün aşk hayatında, sağlığında, iş hayatında ve maddi - manevi durumlarda nasıl olacak? İşte bugün akrep burcu yorumu...
AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU
Akrep burçları bugün endişeli bir güne başlıyor. Endişe duyduğunuz konularla ilgileneceksiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Gün içinde kendinizi yormaktan kaçın. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde kopmalar olabilir.
AKREP BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi arzuladıklarımda arıyorum
Yönetici gezegeni: Mars
Elementi: Su
Niteliği: Sabit
Rengi: Koyu kırmızı, bordo, kan rengi
Metali: Demir
Taşı: Opal
Vücutta karşı geldiği bölge: Cinsel organlar
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Fiziksel açıdan güçlü ve konsantrasyon sahibi, kararlılık, delici bir anlayış, hayatın anlamını sorgulayan, değişime eğilim, kendini yenileme arzusu, başkalarına ilham veren ve derin
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kıskanç ve yıkıcı hareket eden, kin duygusunu besleyen, karanlık ve acımasız, başkalarının zayıflıklarından beslenen, egoist