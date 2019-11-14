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14.11.2019 - 09:41 |

Günlük burç yorumları - AKREP BURCU | Akrep burcu kadın - erkek genel özellikleri nelerdir?

Günlük burç yorumlarıyla yakından ilgilenenler, bugünün burç yorumlarını merak ediyor. Akrep burcu olanlar, akrep burcunun bugünkü burç yorumunu araştırıyor. 24 Ekim - 22 Kasım tarihlerinde doğan akrep burçları bugün biraz endişeli...İşte akrep burcu günlük yorumu

Günlük burç yorumları - AKREP BURCU | Akrep burcu kadın - erkek genel özellikleri nelerdir?

Akrep burcu günlük yorumu nedir? Akrep burcunca olanlar hem bugünün burç yorumunu araştırıyor, hem de akrep burcunun genel özelliklerini inceliyor. Peki akrep burcu bugün aşk hayatında, sağlığında, iş hayatında ve maddi - manevi durumlarda nasıl olacak? İşte bugün akrep burcu yorumu...

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Akrep burçları bugün endişeli bir güne başlıyor. Endişe duyduğunuz konularla ilgileneceksiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Gün içinde kendinizi yormaktan kaçın. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde kopmalar olabilir.

AKREP BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi arzuladıklarımda arıyorum

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Su

Niteliği: Sabit

Rengi: Koyu kırmızı, bordo, kan rengi

Metali: Demir

Taşı: Opal

Vücutta karşı geldiği bölge: Cinsel organlar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Fiziksel açıdan güçlü ve konsantrasyon sahibi, kararlılık, delici bir anlayış, hayatın anlamını sorgulayan, değişime eğilim, kendini yenileme arzusu, başkalarına ilham veren ve derin

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kıskanç ve yıkıcı hareket eden, kin duygusunu besleyen, karanlık ve acımasız, başkalarının zayıflıklarından beslenen, egoist

Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar beslediBayburt-Trabzon yoluna çıkan tilkiyi vatandaşlar simitle besledi.
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