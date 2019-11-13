Günlük burç yorumları - BOĞA BURCU | Bugün boğa burçları maddi anlamda...
Günlük burç yorumlarını yakından takip edenler, kendi burcunu araştırıyor. Boğa burcu olanlar, boğa burcu bugün nasıl etkileniyor merak ediyor. Boğa burçları için bugün önemli olan nokta maddi kazançlar...Peki boğa burcu bugün aşk ve sağlıkta nasıl? İşte günlük boğa burcu yorumu haberimizde...
Boğa burcu için araştırmaya başlayanlar, boğa burcu hakkında bilgi almak istiyor. Daha çok günlük yorumu merak edenler, 'boğa burcu günlük yorumu' arayışında bulunuyor. İşte 13 Kasım 2019 Çarşamba günü günlük boğa burcu yorumu...
BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU
Boğa burçları için bugün maddiyat önemli. Bugün maddi kazançlarınız ile ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumluluklarınız ile yakından ilgileneceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.
BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Toprak + Sabit (21 Nisan – 20 Mayıs)
Tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olması, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembelce ve ağır, sadece maddi kazanç peşinde
Yönetici gezegeni: Venüs
Elementi: Toprak
Niteliği: Sabit
Mitolojisi: Boğa tarih boyunca verimlilik sembolü olarak görülmüştür. Boğa pek çok Mısır kültünün dini simgesi halindedir. Kaldeliler kendi mimarilerinde çeşitli boğa figürleri kullanmışlardır. Yunan mitolojisinde Boğa Minos Boğası olarak yer alır. Büyümekte olan Ay'ın biçimiyle, Boğa boynuzları arasında da bir benzerlik görülür ve günümüzde Girit'te boğanın boynuzlarını anlatan pek çok taş bulunmaktadır. Balkanlarda da benzer biçimde kalıntılara rastlanır.
Vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi
Rengi: Yeşil, toprak renkleri
Metali: Bakır
Taşı: Zümrüt
En uyumlu olduğu burçlar: Başak ve Oğlak
En zorlandığı burçlar: Aslan, Akrep ve Kova