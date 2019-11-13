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13.11.2019 - 12:49 |

Günlük burç yorumları - BOĞA BURCU | Bugün boğa burçları maddi anlamda...

Günlük burç yorumlarını yakından takip edenler, kendi burcunu araştırıyor. Boğa burcu olanlar, boğa burcu bugün nasıl etkileniyor merak ediyor. Boğa burçları için bugün önemli olan nokta maddi kazançlar...Peki boğa burcu bugün aşk ve sağlıkta nasıl? İşte günlük boğa burcu yorumu haberimizde...

Günlük burç yorumları - BOĞA BURCU | Bugün boğa burçları maddi anlamda...

Boğa burcu için araştırmaya başlayanlar, boğa burcu hakkında bilgi almak istiyor. Daha çok günlük yorumu merak edenler, 'boğa burcu günlük yorumu' arayışında bulunuyor. İşte 13 Kasım 2019 Çarşamba günü günlük boğa burcu yorumu...

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Boğa burçları için bugün maddiyat önemli. Bugün maddi kazançlarınız ile ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumluluklarınız ile yakından ilgileneceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Toprak + Sabit (21 Nisan – 20 Mayıs)

Tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olması, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembelce ve ağır, sadece maddi kazanç peşinde

Yönetici gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Mitolojisi: Boğa tarih boyunca verimlilik sembolü olarak görülmüştür. Boğa pek çok Mısır kültünün dini simgesi halindedir. Kaldeliler kendi mimarilerinde çeşitli boğa figürleri kullanmışlardır. Yunan mitolojisinde Boğa Minos Boğası olarak yer alır. Büyümekte olan Ay'ın biçimiyle, Boğa boynuzları arasında da bir benzerlik görülür ve günümüzde Girit'te boğanın boynuzlarını anlatan pek çok taş bulunmaktadır. Balkanlarda da benzer biçimde kalıntılara rastlanır.

Vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi

Rengi: Yeşil, toprak renkleri

Metali: Bakır

Taşı: Zümrüt

En uyumlu olduğu burçlar: Başak ve Oğlak

En zorlandığı burçlar: Aslan, Akrep ve Kova

Ekim ayında Pamukalle’yi 285 bin kişi ziyaret ettiUNESCO Dünya Miras Listesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “beyaz cennet” olarak adlandırılan Denizli Pamukkale’yi Ekim ayında 285 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu değişik ülkelerden gelen yabancı turistlerin oluşturduğu belirtildi.
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