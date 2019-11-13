Günlük burç yorumları - BOĞA BURCU | Bugün boğa burçları maddi anlamda...

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BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Boğa burçları için bugün maddiyat önemli. Bugün maddi kazançlarınız ile ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumluluklarınız ile yakından ilgileneceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Toprak + Sabit (21 Nisan – 20 Mayıs)

Tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum



Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olması, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembelce ve ağır, sadece maddi kazanç peşinde

Yönetici gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Mitolojisi: Boğa tarih boyunca verimlilik sembolü olarak görülmüştür. Boğa pek çok Mısır kültünün dini simgesi halindedir. Kaldeliler kendi mimarilerinde çeşitli boğa figürleri kullanmışlardır. Yunan mitolojisinde Boğa Minos Boğası olarak yer alır. Büyümekte olan Ay'ın biçimiyle, Boğa boynuzları arasında da bir benzerlik görülür ve günümüzde Girit'te boğanın boynuzlarını anlatan pek çok taş bulunmaktadır. Balkanlarda da benzer biçimde kalıntılara rastlanır.

Vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi



Rengi: Yeşil, toprak renkleri

Metali: Bakır

Taşı: Zümrüt

En uyumlu olduğu burçlar: Başak ve Oğlak

En zorlandığı burçlar: Aslan, Akrep ve Kova