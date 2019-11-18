Günlük burç yorumları - KOÇ BURCU | Koç Burcu genel özellikleri
Günlük burç yorumlarını yakından takip edenler, Koç burcu günlük yorumu arayışında bulunuyor. Peki Koç burçları haftanın ilk gününde nasıl etkilenecek? İşte Koç burcunda bugün aşk, sağlık, iş hayatı durumları...
Ateş grubundan olan Koç burcu 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar oluyor. Koç burcunun yönetici gezegeni, niteliği, rengi ve diğer özellikleri nelerdir? İşte Koç burcu günlük yorumu ve Koç burcu genel özellikleri haberimizde...
KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU
Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcı konular var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirebilir. Olumlu ve güçlü ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde daha da zevklerinize düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.
KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum
Yönetici gezegeni: Mars
Elementi: Ateş
Niteliği: Öncü
Rengi: Kırmızı, kızıla kaçan renkler
Metali: Demir
Taşı: Elmas
Vücutta karşı geldiği bölge: Baş ve yüz kısmı
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı