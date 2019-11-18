Günlük burç yorumları - KOÇ BURCU | Koç Burcu genel özellikleri

Ateş grubundan olan Koç burcu 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğanlar oluyor. Koç burcunun yönetici gezegeni, niteliği, rengi ve diğer özellikleri nelerdir? İşte Koç burcu günlük yorumu ve Koç burcu genel özellikleri haberimizde...

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcı konular var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirebilir. Olumlu ve güçlü ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde daha da zevklerinize düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.

KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Rengi: Kırmızı, kızıla kaçan renkler

Metali: Demir

Taşı: Elmas

Vücutta karşı geldiği bölge: Baş ve yüz kısmı

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı