MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGünlük burç yorumları - YAY BURCU | Ateş grubundan olan YAY burcu özellikleri...
14.11.2019 - 12:30 |

Günlük burç yorumları - YAY BURCU | Ateş grubundan olan YAY burcu özellikleri...

Yay burcu olanlar, bugün burcunun nelerden etkilendiğini araştırmaya başladı. Ateş grubundan olan Yay burcu, 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar oluyor. Peki Yay burcunun sağlığı bugün nasıl? Yay burcunun aşk hayatında gelişmeler neler? İşte Yay burcu günlük yorumu ve yay burcunun özellikleri...

Günlük burç yorumları - YAY BURCU | Ateş grubundan olan YAY burcu özellikleri...

Yay burçları bugün ailesiyle yakından ilgilenmek durumunda olacak. Yay burcunun detaylarını araştıranlar, burcun yönetici gezegenini, rengini, olumlu - olumsuz özelliklerini de öğrenmek istiyor. İşte Yay burcu günlük yorumu ve genel özellikleri haberimizde...

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yay burcu bugün ailesine vakit ayırmak durumunda kalabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sezgileriniz bugün kuvvetli olacak. İkili ilişkilerinizde yaşanacak olan problemlere dikkat etmelisiniz. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi yeni ufuklarda arıyorum

Yönetici gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Rengi: Koyu mavi, mor

Metali: Kalay

Taşı: Topaz

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalçalar, baldırlar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yeniliğe açık, felsefi, hareketli ve özgürlüğüne düşkün, iyimser ve inançları güçlü, başkalarına ilham veren, geniş düşünen

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Dikkatsiz ve atıp tutan, aşırı zevk düşkünü, abartılı, kaba ve fanatik, dogmatik, sorumsuz ve savruk

 

 

 

Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecekİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı." ifadeleri yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DEAŞ sanıkları: Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı

DEAŞ sanıkları: Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı

Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi

Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi

Turuncu listedeki terörist İstanbul'da yakalandı!

Turuncu listedeki terörist İstanbul'da yakalandı!

Son dakika! Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Sıradaki Haber