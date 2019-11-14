Günlük burç yorumları - YAY BURCU | Ateş grubundan olan YAY burcu özellikleri...

Yay burçları bugün ailesiyle yakından ilgilenmek durumunda olacak. Yay burcunun detaylarını araştıranlar, burcun yönetici gezegenini, rengini, olumlu - olumsuz özelliklerini de öğrenmek istiyor. İşte Yay burcu günlük yorumu ve genel özellikleri haberimizde...

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Yay burcu bugün ailesine vakit ayırmak durumunda kalabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sezgileriniz bugün kuvvetli olacak. İkili ilişkilerinizde yaşanacak olan problemlere dikkat etmelisiniz. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi yeni ufuklarda arıyorum

Yönetici gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Rengi: Koyu mavi, mor

Metali: Kalay

Taşı: Topaz

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalçalar, baldırlar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yeniliğe açık, felsefi, hareketli ve özgürlüğüne düşkün, iyimser ve inançları güçlü, başkalarına ilham veren, geniş düşünen

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Dikkatsiz ve atıp tutan, aşırı zevk düşkünü, abartılı, kaba ve fanatik, dogmatik, sorumsuz ve savruk