Günlük burç yorumları - YAY BURCU | Ateş grubundan olan YAY burcu özellikleri...
Yay burcu olanlar, bugün burcunun nelerden etkilendiğini araştırmaya başladı. Ateş grubundan olan Yay burcu, 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar oluyor. Peki Yay burcunun sağlığı bugün nasıl? Yay burcunun aşk hayatında gelişmeler neler? İşte Yay burcu günlük yorumu ve yay burcunun özellikleri...
Yay burçları bugün ailesiyle yakından ilgilenmek durumunda olacak. Yay burcunun detaylarını araştıranlar, burcun yönetici gezegenini, rengini, olumlu - olumsuz özelliklerini de öğrenmek istiyor. İşte Yay burcu günlük yorumu ve genel özellikleri haberimizde...
YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU
Yay burcu bugün ailesine vakit ayırmak durumunda kalabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sezgileriniz bugün kuvvetli olacak. İkili ilişkilerinizde yaşanacak olan problemlere dikkat etmelisiniz. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.
YAY BURCU ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi yeni ufuklarda arıyorum
Yönetici gezegeni: Jüpiter
Elementi: Ateş
Niteliği: Değişken
Rengi: Koyu mavi, mor
Metali: Kalay
Taşı: Topaz
Vücutta karşı geldiği bölge: Kalçalar, baldırlar
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yeniliğe açık, felsefi, hareketli ve özgürlüğüne düşkün, iyimser ve inançları güçlü, başkalarına ilham veren, geniş düşünen
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Dikkatsiz ve atıp tutan, aşırı zevk düşkünü, abartılı, kaba ve fanatik, dogmatik, sorumsuz ve savruk