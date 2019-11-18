Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri
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YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU
Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.
YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi hissettiklerimde arıyorum
Yönetici gezegeni: Gecenin ışığı olarak Ay bu burcun yöneticisidir
Elementi: Su
yengeç burcuNiteliği: Öncü
Rengi: Gümüşi gri, mavi tonları
Metali: Gümüş
Taşı: İnci
Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakâr, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu