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18.11.2019 - 11:14 |

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Günlük burç yorumları arasında yer alan Yengeç burcu hakkında meraklı arayış başladı. Yengeç burcu olanlar merakla günlük burç yorumunu araştırıyor. Su grubundan olan Yengeç burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri haberimizde...

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Yengeç burcu günlük yorumu hakkında merak arayış başladı. Günün ilk saatlerinden bu yana merak edilen yengeç burcu günlük yorumu ve yengeç burcu hakkında bilinmesi gerekenler sayfamızda...

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hissettiklerimde arıyorum

Yönetici gezegeni: Gecenin ışığı olarak Ay bu burcun yöneticisidir

Elementi: Su

yengeç burcuNiteliği: Öncü

Rengi: Gümüşi gri, mavi tonları

Metali: Gümüş

Taşı: İnci

Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakâr, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu

 

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
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Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

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