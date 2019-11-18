Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Yengeç burcu günlük yorumu hakkında merak arayış başladı. Günün ilk saatlerinden bu yana merak edilen yengeç burcu günlük yorumu ve yengeç burcu hakkında bilinmesi gerekenler sayfamızda...

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hissettiklerimde arıyorum

Yönetici gezegeni: Gecenin ışığı olarak Ay bu burcun yöneticisidir

Elementi: Su

yengeç burcuNiteliği: Öncü

Rengi: Gümüşi gri, mavi tonları

Metali: Gümüş

Taşı: İnci

Vücutta karşı geldiği bölge: Göğüsler, yemek borusu ve mide

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakâr, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu