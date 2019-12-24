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24.12.2019 - 10:51 | | AA

Günün kahramanı! Son anda yetişti ve...

Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, boş araziye devrilen bir aracın yanmakta olduğunu ve sürücünün aracın yanında baygın halde yattığını gördü.

Olaya müdahale eden ekipler, aracın hemen yanında olduğu için yanma tehlikesi bulunan sürücüyü bölgeden uzaklaştırdı. Yaralı O.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekiplerinin sürücüyü yanan aracın yanından uzaklaştırması çevredeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

 

Ümraniye'de yanındaki kadını döven kişiye dayak kameradaÜmraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.
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