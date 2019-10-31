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31.10.2019 - 12:01 | | DHA

Güpegündüz kapkaç yaptılar! O hırsız yakalandı

İstanbul Taksim’de Çinli kadın turistin cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli yakalandı.

Güpegündüz kapkaç yaptılar! O hırsız yakalandı

Olay, 21 Ağustos'ta meydana geldi. Caddede bekleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Li X.'in telefonu yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Kapkaça uğrayan Çinli kadın korku ve panik yaşarken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaçı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ç.E.'yi 20 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı.

9 SUÇTAN KAYDI, HIRSIZLIK VE KAYIP OLARAKTA ARANMASI VAR

Ç.E.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Kapkaç', 'Gasp', 'İkametten hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından 9 suç kaydı olduğu tespit edilirken 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu ve 'Kayıp' olarak arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.E. 21 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelinin Çinli kadının telefonunu çalması caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Çinli kadın kaldırımda beklerken, yanından geçen şüpheli telefonu alarak, kaçıyor. Çinli kadın bir şüphelinin arkasından bir süre koşuyor.

 

 

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