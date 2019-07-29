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29.07.2019 - 19:59| DHA

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için Muş'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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