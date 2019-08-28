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28.08.2019 - 12:14| AA

Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki oğlu, kaldıkları villanın havuzunda boğuldu.

Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu!

Fransa'da yaşayan Taner ile Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti.

 Aile dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras  Şahin gözden kayboldu. Oğlunun villanın havuzunda hareketsiz durduğunu fark eden  baba, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.  Villaya gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Aras yaşamını yitirdi.

Çocuğun cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da  otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin  çiftçi, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok. Arasım nerede,  oğlumu istiyorum." diyerek ağladı.

Aras Şahin'in cenazesinin, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa  verileceği öğrenildi.

 

 

 

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