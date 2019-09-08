Gurbetçiye yol boyu destek

Milliyet’in de eşlik ettiği yolculukta YTB Başkanı Abdullah Eren, “15 Temmuz’dan bu yana yollarda yalnız değiller. Yolun Sırbistan ayağında artık ekiplerimiz görevde. Zorluk çıkaran Bulgaristan’da da girişimlerimiz süYurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Başkan Yardımcısı Hadi Turus ve YTB personelinden oluşan heyet, Ankara’dan Belgrad’a karayolu ile giderek, “sıla yolu” adı verilen yol boyunca yapılan çalışmaları yerinde denetledi.



Heyete eşlik eden Milliyet, yolculuğun bin 500 kilometrelik kısmını yerinde inceledi. Eren’in verdiği bilgiye göre, Türkiye’ye karayolu ile şu ana kadar 1.5 milyon gurbetçi giriş yaptı. Son dönemde uçak fiyatlarındaki artış nedeniyle gurbetçilerin ana tercihi karayolu oldu.



Bu rakamın son yılların rekoru olduğu kaydedildi. 1.5 milyon gurbetçi haziran ayı başlarında Türkiye’ye gelmeye başlarken eylül başında dönüşe geçiyor. Almanya, Belçika ve Fransa’dan başlayan bu 2 bin 500-3 bin kilometreyi bulan yolculuğun en önemli ayağını da yaklaşık 700 kilometrelik bölümü ile Sırbistan oluşturuyor. Genelde Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan hattı izleniyor.



Bu hatta AB üyesi olmayan tek ülke Sırbistan. Sırbistan’ın AB üyesi olmaması nedeniyle yaşanan uzun beklemeler Türkler tarafından yıllardır ciddi problem olarak görülüyordu.



İlk kez sınır ötesinde



YTB, Kapıkule ve İpsala sınırı kapılarında gurbetçilerin Türkiye’ye gelişinde ve gidişinde karşılama ekipleri oluşturdu. Kapıkule’de karşılama heyetleri gurbetçilere ufak hediyeler sunuyor. Ancak uğurlamalarda Bulgaristan kaynaklı uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kuyrukların oluşmaması için bin 500 araçlık bir otopark yapıldı. Otopark bölümüne de çocuk oyun alanlarından sinemaya kadar birçok hizmet alanı bulunuyor.



Yol boyunca da sorunların giderilmesi için bir süredir çalışmalarını yürüten YTB’nin girişimiyle 15 Temmuz 2019 itibarıyla önemli bir adım atıldı. İki ülkenin İçişleri bakanlıklarının yaptığı protokolle Sırbistan’da Türklerin geçiş yaptığı sınır kapılarında Türk polislerle Türkçe ve Sırpça bilen YTB personeli görevlendirildi. YTB personelleri özellikle dil bilinmemesi kaynaklı başta olmak üzere birçok sıkıntıya anında yerinde müdahale edebiliyor. YTB personelleri sadece sınırlarda da görev yapmıyor. Sırbistan’da yol boyunca Türklerin uğrak yeri olan başta, “Bosphorus Hotel” olmak üzere restoranlarda stantlar kurulu halde bulunuyor. Kiralanan araçlarla anında vatandaşlara ulaşım hizmeti veriliyor. 15 Temmuz’dan itibaren ilk 50 günde yaklaşık 500 bin vatandaşla iletişim kuruldu.









Türkçe ve Sırpça bilen YTB görevlileri 50 vatandaşın mahkemesine çıkarken 400 vatandaşın da araçlarına arıza yapması nedeniyle yol yardımı sağlandı. Kaza yapan 20 vatandaşın hastane ve mahkeme süreçleri ile bizzat ilgilenildi. Anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanan 1500’e yakın tercüme işlemi sağlandı. Vatandaşlar, Sırbistan geçişlerinde yaşamış oldukları sorunlar için “+381638162030” numaralı hattı da arayarak veya whatsapp üzerinden ulaşabiliyor.

Sıkıntı Bulgaristan



Gurbetçilerin en büyük sıkıntıları ise Bulgaristan sınırları ve hattı. Sınırlarda neredeyse “para” verilmeden adım atmak imkansız. Türkiye’den çıkışta araçlara “dezenfekte suyu” adı altında sıkılan su için dahi 11 euro alınıyor. Gurbetçiler gerekçe gösterilmeden 2 saate yakın bekletildiklerini, 20-25 euro verilmesi halinde işlemlerin 5 dakikada tamamlandığına dikkat çekiyor. Bulgaristan’ın izin vermemesi nedeniyle Sırbistan’dakine benzer bir uygulama bu ülkede yapılamıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan seyahatinin önemine dikkat çekiliyor.



YTB Başkanı Eren: Bigane kalmıyoruz



Bulgaristan ve Sırbistan hattındaki bin 500 kilometreyi bulan yolculuğuna eşlik ettiğimiz YTB Başkanı Eren, Milliyet’e şunları söyledi:

“Kendi sınırımızda tüm hizmetleri yaptık. Çocuk oyun alanları sinemaya kadar her şey var. Bu vatandaşımızın kullandığı sıla yolunda neler yaşadıklarını, ne sıkıntılarla karşılaştıklarını şimdi görelim istedik. 15 Temmuz’dan bu yana artık yollarda da yalnız değiller. Sırbistan’da yaşanan sıkıntılar, polislerin ve personellerimizin göreve başlaması ile neredeyse ortadan kalktı. Bulgaristan ise zorluk çıkarmaya devam ediyor. Ancak orada da hükümetimizin girişimleri sürüyor. Bizim sloganımız ‘nerede bir vatandaşımız varsa oradayız’. Bu sloganın da gereğini yerine getiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu hizmetleri daha da geliştirerek vereceğiz. Sıla Yolu’na bigane kalmıyoruz.”



‘Eleştiriler kalktı’



Sırbistan Sınır Polisi Başkanı Milan Stanojevic de Milliyet’e, “Geçişlerde en büyük problem dil ve anlaşma idi. Artık bu sorun çözüldü. Uygulama çok faydalı oldu. Ortak sorunlarda birlikteyiz, bekleme azaldı. Ayrıca diğer problemleri de birlikte çözüyoruz. Kötü eleştiriler ortadan kalktı” diye konuştu.