Gururluyuz coşkuluyuz

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer kutlamalarından bazı notlar şöyle:

İzmir’de tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Vali Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerden kimi yöresel kıyafetler giyerken kimi de “Ata’m İzindeyiz” ve “Kemal Atatürk” yazılı bandanalar taktı.

Bursa’da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, valilikte tebriklerin kabulüyle devam etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi folklor ekipleri gösteri sundu. Konuşmaların ve gösterilerin ardından yapılan resmi geçit töreni büyük ilgi gördü.

Denizli’de Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı. Gaziler de askeri araçlara binerek geçit törenine katıldı.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibi, Ege yöresine özgü halk oyunları gösterisi sundu. Gösteri sonunda bayrak açan ekip, uzun süre alkışlandı.

Kocaeli’nde askeri birliklerin geçişi sırasında üç Sea Hawk helikopterin alçak uçuş yapması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bolu’da geçit töreninde en çok alkışı Bolu 2’nci Komando Tugayı aldı. Komandolar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinden marşlarla yürüyüş yaptı.

Edirne’de çok sayıda kişi, çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken, bazıları da törene Atatürk’ün resimlerinin bulunduğu tişörtleri giyerek geldi.

Çanakkale’de Kordon Boyu’ndaki törenlerde protokol üyeleri törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Zonguldak Gazipaşa Caddesi’ndeki geçit törenine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri de yer aldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle denize dalan dalgıçlar, Türk bayrağı açtı.

Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posterli balonlar havalandı.

Diyarbakır’da da Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlerde Skorsky ve Atak helikopterleri alçaktan uçuş yaptı.

‘Topyekûn şahlanışın eseri’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen törene katıldı. Kasapoğlu, “Bugün kutladığımız zafer, var olma ve yok olma arasında kendisine yol çizmesi gereken bir milletin topyekûn şahlanışının eseridir” dedi.