MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGuterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı
29.10.2019 - 19:41 | | AA

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de yarın toplanacak Suriye Anayasa Komitesi kapsamında ilk kez bir araya gelecek rejim, muhalif ve sivil toplum temsilcilerine, iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu "eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısı yaptı.

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, yarın Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de toplanacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Guterres, ''Suriye hükümeti, Suriye Müzakere Heyeti ve sivil toplum, ilk kez birlikte oturup bu trajediye son vermek için siyasi yolda ilk adımı atacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Komitede kadınların temsil oranının yüzde 30'u bulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Guterres, tüm taraflara, çözüme götürecek iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu ''eşsiz fırsatı kaçırmamaları" çağrısında bulundu.

''Anayasa Komitesi güven artırıcı somut adımlarla desteklenmeli''

Suriye'nin egemenliği, birlik ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Guterres, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının güven artırıcı somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, ülke genelinde çatışmalara son verilmesinin ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'a, Anayasa Komitesi çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmesi için gereken ortamı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel videoCumhurbaşkanlığı tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı için özel video hazırlandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

BM Genel Sekreteri Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi'ne "fırsatı kaçırmayın" çağrısı

Son dakika | Marmara Denizi'nde deprem

Son dakika | Marmara Denizi'nde deprem

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve türü

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve türü

Sıradaki Haber